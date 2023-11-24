صحن الطواف يمتلئ بالطائفين حول الكعبة

احتشد الطائفون حول الكعبة المشرفة في صباح اليوم الجمعة حيث امتلأ صحن الطواف بضيوف الرحمن الذين يحرصون على تلمس أوقات الإجابة في هذا اليوم الطيب المبارك.

يأتي هذا وسط أجواء تحفها السكينة والطمأنينة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية على مدار الساعة.

تهيئة صحن الطواف

وفي وقت سابق أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر جاهزية الحرمين الشريفين لاستقبال المصلين يوم الجمعة مشيرًا إلى أن الخطط الميدانية تتضمن تهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين حسب الخطة التنفيذية المعتمدة، كذلك التأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس.

تعقيم المسجد الحرام

وكانت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين كثفت أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، بعدد غسلات 10 مرات يوميًّا، وفق منظومة عمل يقوم عليها “4000” عامل وعاملة يشرف عليهم (200) مشرف سعودي يعملون على مدار 24 ساعة.

ويتم استهلاك (150000) لتر من المطهرات الصديقة للبيئة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة، وتشغيل أكثر من ( 1000 ) معدة وآلة للمشاركة في أعمال الغسيل على مدار اليوم وتعطير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بـ (2500 ) لتر يومياً بأجود أنواع المعطرات التي جلبت خصيصاً للمسجد الحرام وتشغيل ( 100 ) فواحة معطرة جدارية داخل توسعة الملك فهد – رحمه الله – والمسعى بأدواره، وتوزيع أكثر من ( 2000 ) حاوية نفايات صغيرة وكبيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى النظافة