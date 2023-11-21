صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

كشف مسؤولان من حماس وإسرائيل عن إمكانية التوصل بشكل كبير من إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وكشف مسؤول فلسطيني إلى أن تفاصيل الصفقة سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب فيما أشار مصدر إسرائيلي إلى أن الصفقة ستشمل على الأقل 50 أسيرًا من النساء والأطفال.

صفقة تبادل الأسرى

وكانت معلومات متداولة تشير إلى أن الصفقة ستشمل من هم في سن 50-70 عامًا من الجانب الإسرائيلي، فيما تشمل من هم في سن 40-100 عام من الجانب الفلسطيني، إضافة إلى الأطفال من الجانبين.

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات بين الجانبين على أكثر من جبهة في شمال غزة وسط مناشدات دولية بضرورة وقف القتال ووصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ضحايا من الجانبين

من جهة أخرى كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اسم جنديين إضافيين في صفوفه قتلا بمعارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما من عناصر اللواء غفعاتي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة إلى 70 قتيلًا فيما وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 390 قتيلًا منذ بداية العملية العسكرية في السابع من أكتوبر الماضي.

بدورها أعلنت حكومة حركة حماس، الأحد، أن 13 ألف شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي أمس: “بلغ عدد القتلى أكثر 13 ألف شخص، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة”.