ضبط سوري وفلسطيني بجدة اتخذا سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمَين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

استغلال الرواسب دون ترخيص

كما ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على (4) مخالفين لن ظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص، يعملون على (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.