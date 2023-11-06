ضبط سوري وفلسطيني بجدة اتخذا سكنهما مقرًا لشركة سفر وهمية

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🎥 | شرطة محافظة جدة تقبض على مقيمين لاتخاذهما سكنهما مقرًا لشركة سفر وسياحة وهمية وتزوير وثائق رسمية وبيعها. pic.twitter.com/AMRGqQhCFE
— الأمن العام (@security_gov) November 6, 2023