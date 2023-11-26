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ضبط مواطن بحوزته 8473 قرصًا من الإمفيتامين المخدر

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
ضبط مواطن بحوزته 8473 قرصًا من الإمفيتامين المخدر
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه (8473) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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