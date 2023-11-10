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ضمن منافسات دوري روشن

ضمك يتألق مع كونترا أمام الكبار

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
ضمك يتألق مع كونترا أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مستوى مميزًا مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا أمام الكبار ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تعادل ضمك ضد الأهلي

ولعب ضمك ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونجحت كتيبة كونترا في خطف التعادل باللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2\2.

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ضمك ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

التألق مع كونترا

وجاء التعادل ضد الأهلي، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سلسلة نتائجه المميزة مع كونترا، حيث لم تستطع الفرق الكبرى تحقيق الفوز عليه باستثناء النصر الذي تفوق بهدفين مقابل هدف.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام كل من؛ الفتح 2\2، والتعاون 0\0، فيما تعادل بنتيجة 1\1 ضد الهلال والشباب، بالإضافة تعادله مع الأهلي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

وتُعد هذه المرة الثانية التي يعود فيها كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أمام فريق كبير على ملعبه، بعد مباراة الهلال التي تأخر فيها بهدف في الشوط الأول، بجانب تأخره بثنائية نظيفة أمام الأهلي، قبل أن يُعدل النتيجة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل 6 مرات، وخسر 4 لقاءات.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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