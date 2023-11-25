ضمك يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في مواصلة تألقه أمام نظيره أبها في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد فارس الجنوب في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

تفوق ضمك ضد أبها

وتُعد مباراة ضمك ضد أبها اليوم، هي المواجهة التاسعة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وفاز فارس الجنوب 5 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

واتسمت المباريات السابقة بالغزارة التهديفية، حيث تم تسجيل 32 هدفًا خلال 8 مواجهات، بواقع 18 هدفًا لفارس الجنوب، مقابل 14 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.