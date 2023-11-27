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ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

ولم يشهد الشوط الأول خلق أي فرص هجومية من قبل الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

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واستمرت النتيجة على حالها كما هي في الشوط الثاني، ليتعادل الفريقان.

النصر في الصدارة 

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، حيث ضمن الفريق العاصمي التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال من مباراة الجولة الرابعة ضد الدحيل القطري، بينما أصبح رصيد بيرسيبوليس 8 نقاط في المركز الثاني.

النصر ضد بيرسبوليس

وقبل انطلاق مباراة بيرسيبوليس، جاء تشكيل العالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

النصر ضد بيرسبوليس

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