ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة توقعات باهتمام مستثمرين جدد مع إطلاق عقود خيارات الأسهم المفردة وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم أسباب صعوبات التعلم لدى الطلاب وكيفية مواجهتها الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء
حسم التعادل السلبي، مباراة النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023.
ولم يشهد الشوط الأول خلق أي فرص هجومية من قبل الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
واستمرت النتيجة على حالها كما هي في الشوط الثاني، ليتعادل الفريقان.
وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد التعادل 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، حيث ضمن الفريق العاصمي التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال من مباراة الجولة الرابعة ضد الدحيل القطري، بينما أصبح رصيد بيرسيبوليس 8 نقاط في المركز الثاني.
وقبل انطلاق مباراة بيرسيبوليس، جاء تشكيل العالمي مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، أيمن يحيى، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.