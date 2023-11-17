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أكد القرار ضرورة مراعاة 3 محاور

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
المواطن - فريق التحرير

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نشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين.

ونص القرار على أنه يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.

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3 بنود

وأكد القرار على ضرورة مراعاة الآتي:

1- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.

2- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.

 

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