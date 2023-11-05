طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي

حصد اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، لقب رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي التي أُقيمت مساء السبت في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

المقاولون ضد الأهلي

وكان طاهر تألق في اللقاء حيث سجل الهدف الأول للأهلي وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب محمد هاني.

ونجح المقاولون بعد ذلك في إحراز هدف تقليص الفارق عبر اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة الـ89 من ركلة جزاء.

وبعد مباراة المقاولون ضد الأهلي، أصبح رصيد الأهلي 9 نقاط في المركز الخامس مع تبقي 3 لقاءات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز الـ17 في ترتيب الدوري المصري.

كولر ينتقد لاعبيه

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، انتقد لاعبي فريقه رغم الفوز على المقاولون، حيث أكد بأن قلة التركيز من اللاعبين كاد يكلفهم خسارة نقاط مباراة المقاولون.

وكان الأهلي ودع بطولة الدوري الإفريقي، قبل مواجهة نادي المقاولون، حيث خسر أمام نادي ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي ثم تعادل في القاهرة بدون أهداف يوم الأربعاء الماضي في جولة الإياب.

وخسر النادي الأهلي فرصة الحصول على 7 ملايين دولار بعدما فقد الفرصة في التأهل لنهائي الدوري الإفريقي، حيث إنه في حال كان المارد الأحمر نجح في التأهل لنهائي البطولة، وفاز بها كان سيحصل على 4 ملايين دولار أو في حال نال الوصافة فسيحصل على 3 ملايين دولار.

وجاء عدم التأهل لنهائي البطولة في نسختها الأولى ما حرم الأهلي من الفرصة في نيل مبلغ مالي مميز من الـ7 ملايين دولار المخصصة لطرفي نهائي البطولة.