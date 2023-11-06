طيران ناس يحتفل بإطلاق أولى رحلاته المباشرة بين جدة وأنقرة

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بإطلاق أولى رحلاته المباشرة بين جدة وأنقرة، ليعزز الربط الجوي مع العاصمة التركية، بما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وحضر ممثلون عن طيران ناس ومطارات جدة حفل التدشين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، كما لقيت الرحلة الأولى حفل استقبال في “مطار إيسنبوغا الدولي” شمل “تحية الماء” للطائرة فور وصولها، وسيشغل الطيران الاقتصادي الرائد رحلة أسبوعية واحدة على الخط الجديد بين جدة والعاصمة التركية كل يوم ثلاثاء.

رحلات طيران ناس

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

أعلى تصنيف

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكترونيwww.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.