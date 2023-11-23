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طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
طيور الفلامنجو تزهو بألوانها الوردية في بحيرة وندر جاردن
المواطن - فريق التحرير

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تستقبل منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، زوارها في رحاب حديقتها الساحرة طوال أيام الأسبوع؛ لخوض تجربة ترفيهية لا حدود للمرح فيها، حيث تبدأ رحلتهم من اكتشاف البحيرة التي تضم أكثر من 50 طائر فلامنجو ترسم بجمالها لوحة وردية مميزة على سطح الماء.

أوقات رائعة

ومن أمام شلال المياه العملاق، يقضي الزوار أوقاتًا رائعة بمشاهدة طيور الفلامنجو التي ترمز للأناقة والرشاقة وسط أحضان الطبيعة، في مشهد يعكس جمال المكان وخصائصه المميزة، كما يستمتع زوار المنطقة بمسرح مصغر للعروض الموسيقية الحية وعدد من الفعاليات المتنوعة المبهجة.

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وتضم منطقة وندر جاردن أكثر من 70 لعبة ترفيهية ومنطقة فراشات تحتضن أكثر من 1000 فراشة، تتيح للزوار التعرف على أنواع الفراشات ومشاهدة أشكالها المتعددة وألوانها الزاهية عن قرب.

وتعد المنطقة المليئة بالألعاب والتجارب مزارًا جاذبًا لكافة شرائح المجتمع، حيث تحتضن ألعابًا احترافية للكبار، وأخرى مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى ألعاب الذكاء والمهارة، كما توجد بها أيضا منطقة لألعاب الأركيد.

Big Time

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق WeBook من خلال الرابط: هنا.

 

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