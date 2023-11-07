عبدالحكيم التويجري مدربًا لـ جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني

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وقع المدير الفني عبدالحكيم التويجري، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني، ليقود الفريق الأول لكرة القدم رسميًا خلال الفترة المقبلة.
ونشر حساب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من توقيع التويجري للعقود، وخلال المؤتمر لتقديمه، في تجربته الأولى كمدرب للفريق الأول في أوروبا.
وحقق عبدالحكيم التويجري أحد أهداف برنامج صقور المستقبل، والتي تتلخص في تطوير المدربين والإداريين الوطنيين، وفتح الباب أمامهم للممارسة في أوروبا، بجانب إعداد وتطوير اللاعبين الشباب لخدمة المنتخبات.
وبدأ عبدالحكيم التويجري مشواره في القارة العجوز مع برنامج صقور المستقبل كمساعد مدرب، ثم مدربًا للفريق الأخضر، قبل أن ينتقل لنادي سلافيا براغ التشيكي كمساعد للمدرب في الفريق الرديف.
وعمل التويجري بعد ذلك كمساعد للمدرب في الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى جيلييزنيتشار ساراييفو، كمدرب للفريق الأول هذا الموسم، في مشوار يعكس قدرات المدرب الوطني الذي يشق طريقه بخطوات ثابتة وواثقة في أوروبا.