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ضمن برنامج صقور المستقبل

عبدالحكيم التويجري مدربًا لـ جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
عبدالحكيم التويجري مدربًا لـ جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني
المواطن - فريق التحرير

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وقع المدير الفني عبدالحكيم التويجري، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني، ليقود الفريق الأول لكرة القدم رسميًا خلال الفترة المقبلة.

التويجري يقود جيلييزنيتشار ساراييفو

ونشر حساب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من توقيع التويجري للعقود، وخلال المؤتمر لتقديمه، في تجربته الأولى كمدرب للفريق الأول في أوروبا.

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وحقق عبدالحكيم التويجري أحد أهداف برنامج صقور المستقبل، والتي تتلخص في تطوير المدربين والإداريين الوطنيين، وفتح الباب أمامهم للممارسة في أوروبا، بجانب إعداد وتطوير اللاعبين الشباب لخدمة المنتخبات.

عبدالحكيم التويجري
التويجري – المصدر @SSDFT_AR

مسيرة عبدالحكيم التويجري التدريبية

وبدأ عبدالحكيم التويجري مشواره في القارة العجوز مع برنامج صقور المستقبل كمساعد مدرب، ثم مدربًا للفريق الأخضر، قبل أن ينتقل لنادي سلافيا براغ التشيكي كمساعد للمدرب في الفريق الرديف.

وعمل التويجري بعد ذلك كمساعد للمدرب في الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن ينتقل إلى جيلييزنيتشار ساراييفو، كمدرب للفريق الأول هذا الموسم، في مشوار يعكس قدرات المدرب الوطني الذي يشق طريقه بخطوات ثابتة وواثقة في أوروبا.

عبدالحكيم التويجري
التويجري – المصدر @SSDFT_AR

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