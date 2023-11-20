عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش

أكد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية مستفيدي الضمان في البحث عن فرص العمل سبب إيقاف صرف المعاش الضماني.

وقال الحساب: يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

وبحسب الفقرة الخامسة من المادة الـ17 من النظام يتم وقف صرف المعاش في الحالات التالية :

عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن فرص العمل.

عدم تقدم المستفيد إلى منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة أو ما في حكمها.

لم يقبل المستفيد عروض العمل المقدمة له أو اعتراض على الراتب.

ضوابط الضمان الاجتماعي