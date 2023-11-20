عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش

نجوى إبراهيم بعد تعرضها للتنمر : “عندي سرطانات وهموت قريب” برعاية ولي العهد.. مؤتمر القدرات البشرية ينطلق فبراير المقبل 100 ألف ريال غرامة تجاوز الحمولة المسموح بها في الشاحنات إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الباحة والدفاع المدني يحذر اتفاقية لتبادل العملات بين ساما والمركزي الصيني بقيمة 50 مليار يوان الطيران المدني : بدء تطبيق تعديلات قواعد الرعاية والمساندة والتعويضات تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض
أكد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية مستفيدي الضمان في البحث عن فرص العمل سبب إيقاف صرف المعاش الضماني.
وقال الحساب: يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.
وبحسب الفقرة الخامسة من المادة الـ17 من النظام يتم وقف صرف المعاش في الحالات التالية :
يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة المقبلة الأول من نوفمبر 2023.