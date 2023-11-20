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عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش
المواطن- فريق التحرير

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أكد حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن عدم جدية مستفيدي الضمان في البحث عن فرص العمل سبب إيقاف صرف المعاش الضماني.

وقال الحساب: يسعى نظام الضمان الاجتماعي لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.

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إيقاف راتب الضمان الاجتماعي

وبحسب الفقرة الخامسة من المادة الـ17 من النظام يتم وقف صرف المعاش في الحالات التالية :

  • عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن فرص العمل.
  • عدم تقدم المستفيد إلى منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة أو ما في حكمها.
  • لم يقبل المستفيد عروض العمل المقدمة له أو اعتراض على الراتب.

ضوابط الضمان الاجتماعي

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة المقبلة الأول من نوفمبر 2023.

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