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بالتزامن مع العمليات العسكرية في غزة

غضب في البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
غضب في البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية تزايد الحنق داخل البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

البنتاغون يحمل إيران المسؤولية

وفي وقت سابق حملت وزارة الدفاع الأمريكية، ميليشيات مدعومة من إيران، مسؤولية استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.

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استمرار الحرب في غزة

يأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين على التوالي، في الوقت الذي تتقدم فيه مفاوضات وقف إطلاق النار ببطء.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام للسماح بتبادل للأسرى، كما نفذت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في الضفة الغربية ليلة أمس شملت مدن جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى مخيم بلاطة وبيت ساحور وقلقيلية وطوباس ومخيم قلنديا.

إخلاء مجمع الشفاء

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أكد أمس أن العملية البرية في مرحلتها الثانية، من المتوقع أن تستكمل القوات الإسرائيلية اليوم إخلاء مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة، الذي وصفه فريق التقييم الإنساني الأممي بقيادة منظمة الصحة العالمية بأنه منطقة موت وبأن الوضع هناك بأنه بائس.

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