الأخضر يستهدف الفوز الثامن ضد الأردن غضب في البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية أمطار الخير والبركة تغسل الحرم المكي الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الثاني عبدالعزيز بن سلمان يُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي غاياردو صانع إنجازات ريفر بليت يحلم بالتألق مع الاتحاد كلمات دعم في اليوم العالمي للرجل كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل مطار العريش
نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية تزايد الحنق داخل البنتاغون إزاء تصاعد الهجمات المدعومة إيرانيًا على مواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق حملت وزارة الدفاع الأمريكية، ميليشيات مدعومة من إيران، مسؤولية استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق.
يأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين على التوالي، في الوقت الذي تتقدم فيه مفاوضات وقف إطلاق النار ببطء.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام للسماح بتبادل للأسرى، كما نفذت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في الضفة الغربية ليلة أمس شملت مدن جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى مخيم بلاطة وبيت ساحور وقلقيلية وطوباس ومخيم قلنديا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أكد أمس أن العملية البرية في مرحلتها الثانية، من المتوقع أن تستكمل القوات الإسرائيلية اليوم إخلاء مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة، الذي وصفه فريق التقييم الإنساني الأممي بقيادة منظمة الصحة العالمية بأنه منطقة موت وبأن الوضع هناك بأنه بائس.