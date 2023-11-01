فتح التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم

بدأ موقع قياس في تلقي طلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء اليوم الأربعاء الأول من نوفمبر للجميع بعدما فتح النظام لتسجيل من هن على رأس العمل قبل عدة أيام.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

وأتاح موقع قياس التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لمن هم على رأس العمل من الرجال، اعتبارًا من يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023م، فيما أتاح التقديم لجميع المتقدمين من الرجال، يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023م.

أما تقديم النساء على رأس العمل فسيتاح من يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023م فيما أتيح التقديم لجميع المتقدمات اعتبارًا من اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م ويستمر التسجيل حتى 2024/1/24م.

ويتم التسجيل عبر موقع قياس على الإنترنت باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة أنا لست برنامج روبوت ثم تسجيل الدخول.