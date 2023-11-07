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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد

فريق سعودي يصل مصر لبحث آلية إيصال مساعدات المملكة لغزة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
فريق سعودي يصل مصر لبحث آلية إيصال مساعدات المملكة لغزة
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

تسهيل وصول المساعدات

واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.

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