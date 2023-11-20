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حاز على أكثر من 1.2 مليار مشاهدة عبر تيك توك

فلتر البطيخ يجمع آلاف الدولارات لدعم أهالي غزة.. رمز للتضامن مع فلسطين

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
فلتر البطيخ يجمع آلاف الدولارات لدعم أهالي غزة.. رمز للتضامن مع فلسطين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ابتكرت مؤثرة وصانعة محتوى طريقة رائعة لدعم أهالي غزة، عبر جمع التبرعات من خلال تطبيق يستخدمه مليارات المستخدمين حول العالم، حيث عمد آلاف المستخدمين إلى تحميل فلتر البطيخ الأسبوع الماضي عبر منصة تيك توك.

جمع تبرعات عبر فلتر البطيخ

وحاولت صانعة المحتوى جوردان جونسون، البالغة من العمر 27 عامًا، جمع التبرعات عبر فلتر البطيخ على TikTok لدعم المدنيين في غزة، حيث قُتل أكثر من 11000 شخص منذ أن بدأت إسرائيل هجومًا عسكريًّا على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بحسب مجلة “التايم” الأمريكية.

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ويعد فلتر البطيخ عبارة عن لعبة تتبع بسيطة حيث يقوم المستخدم بسحب بطيخة عبر خط متعرج لجمع البذور، مما يدر الأموال من خلال برنامج Effect Creator الخاص بـ TikTok في كل مرة.

التبرع لأهالي غزة

وتذهب الأموال كلها إلى الأردن، الذي يخطط للتبرع بالمبلغ الإجمالي إلى الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات لسكان غزة، وفق مجلة “التايم”.

وكان البطيخ رمزًا للتضامن الفلسطيني منذ حرب الأيام الستة عام 1967، عندما حظرت إسرائيل رفع العلم الفلسطيني علنًا في غزة والضفة الغربية بعد سيطرتها على المنطقتين. وبدأ الفلسطينيون باستخدام البطيخ الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني– الأحمر والأسود والأبيض والأخضر– للالتفاف على القانون وقتها.

البطيخ رمز للضامن مع فلسطين

منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/ تشرين الأول، زاد استخدام البطيخ حيث يستدعيه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار التضامن، وسط مخاوف عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي من قمع أي محتوى يظهر الدعم للفلسطينيين.

يعد البطيخ كما هو مستخدم عبر الإنترنت أيضًا مثالًا على “algospeak”، أو اللغة التي يمكنها الالتفاف حول مرشحات محتوى TikTok، ويعد استخدام البطيخ للإشارة إلى فلسطين إحدى الطرق التي يتأكد بها منشئو المحتوى من عدم حظر المحتوى الخاص بهم.

مشاهدات مليارية لهاشتاج البطيخ

وعبر TikTok، حصد هاشتاج الرموز التعبيرية للبطيخ أكثر من 1.2 مليار مشاهدة. لذلك قررت صانعة لمحتوى جوردان جونسون توجيه شعبيته إلى جمع التبرعات. وقالت لمجلة التايم: إنها أرادت إنشاء محتوى بهدف التبرع منذ البداية، وإيجاد وسيلة جديدة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى استدعاء ممثليها المحليين والانضمام إلى الاحتجاجات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

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