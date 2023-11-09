Icon

هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع Icon إنجاز تاريخي لـ أنشيلوتي في دوري الأبطال Icon ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل Icon القمة السعودية الأفريقية الأولى.. تأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات Icon فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك Icon السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية Icon وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية Icon وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ13

فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة ضمك ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو

الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو

هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم

هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

مباراة ضمك ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

التشكيل المتوقع للأهلي

وتشهد مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم، عودة روبرتو فيرمينو للتشكيل الأساسي، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الرياض الماضية، لعدم الجاهزية، كما تأكدت جاهزية إدوارد ميندي وفرانك كيسيه للمشاركة.

فيرمينو في الدوري السعودي
فيرمينو – المصدر spl

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة ضمك اليوم، بالتشكيل التالي؛ ميندي، عبدالله العمار، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، حمد المجحد، فرانك كيسيه، جابرييل فيجا، رياض محرز، وفيرمينو.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن
الرياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ...

الرياضة
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
الرياضة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الرياضة
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
العالم

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
السعودية اليوم

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات...

السعودية اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

وظائف
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
آخر الاخبار

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

آخر الاخبار