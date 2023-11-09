فيرمينو يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد ضمك

استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة ضمك ضد الأهلي

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي

وتشهد مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم، عودة روبرتو فيرمينو للتشكيل الأساسي، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الرياض الماضية، لعدم الجاهزية، كما تأكدت جاهزية إدوارد ميندي وفرانك كيسيه للمشاركة.

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة ضمك اليوم، بالتشكيل التالي؛ ميندي، عبدالله العمار، روجر إيبانيز، عبدالباسط هندي، بسام الحريجي، حمد المجحد، فرانك كيسيه، جابرييل فيجا، رياض محرز، وفيرمينو.