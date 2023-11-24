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في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل
المواطن - فريق التحرير

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نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من فخ الخسارة أمام نادي الاتفاق بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الاتفاق

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

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وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.

الاتحاد ضد الاتفاق - دوري روشن

وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 23 نقطة في المركز السابع.

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