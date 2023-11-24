الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة اليوم الطالع الأخير من الوسم والمنزلة الأخيرة من الخريف في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل قصة امرأة خلعت زوجها بعدما أكملت دراستها وتوظفت لتتزوج من آخر جماهير الاتحاد تهاجم حمدالله واللاعب يرد بهدف التعادل إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا الأكلات الجنوبية تجذب زوار مهرجان الوليمة موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والتشكيل المتوقع أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول
نجا الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من فخ الخسارة أمام نادي الاتفاق بالتعادل بنتيجة 1- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.
وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
وسجل النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني، نجح المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ54.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 23 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
فينالدوم يعلن الهدف الأول في المباراة🔥⚽
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/uxjVRMawXk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
هدددددف!⚽
حمدالله يعود بـ #الاتحاد⚽️🔥
#الاتفاق_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Itin3omotB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023