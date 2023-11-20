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اكتشاف قدراتهم من خلال التعليم العام

في اليوم العالمي للطفل‬‎ فرص متساوية لتنمية المهارات

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
في اليوم العالمي للطفل‬‎ فرص متساوية لتنمية المهارات
المواطن - فريق التحرير

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في اليوم العالمي للطفل‬‎ شددت وزارة التعليم على أحقية الأطفال في تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم من خلال التعليم العام.

أقل من 18

وكانت هيئة حقوق الإنسان أطلقت اليوم حملةً موسعةً بعنوان “أقل من 18″، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يُحتفى به عالمياً يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في سياق جهود الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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الوعي بحقوق الإنسان

وتأتي الحملة ضمن جهود الهيئة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ونشر الثقافة لكل فئات المجتمع، حيث شملت عدداً من المسارات الإعلامية والرقمية والمكانية عبر إقامة عدد من الأجنحة والأركان التعريفية في واجهة روشن، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وجمعية إنسان، حيث سيحظى الجناح الخاص في جمعية إنسان لرعاية الأيتام الذي سيقام بالتعاون مع الجمعية يوم الخميس بفعاليات موسعة موجهة للطفل.

قصة اليوم العالمي للطفل

ويعود يوم الطفل العالمي إلى عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

اليوم العالمي للطفل

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