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في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت شرطة محافظة جدة أنه تم إلقاء القبض على 4 مقيمين لسطوهم على مستودعات شركات والاستيلاء على ما تحويه من بضائع.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المذكورين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية ومواطنين؛ لسطوهم على شقة سكنية والاستيلاء على مبلغ مالي.

ولفت الأمن العام، خلال منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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