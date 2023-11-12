طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
أكدت شرطة محافظة جدة أنه تم إلقاء القبض على 4 مقيمين لسطوهم على مستودعات شركات والاستيلاء على ما تحويه من بضائع.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس أنه جرى إيقاف المذكورين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقبل أيام، قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية ومواطنين؛ لسطوهم على شقة سكنية والاستيلاء على مبلغ مالي.
ولفت الأمن العام، خلال منشور عبر منصة إكس، إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.