قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، د. خالد النمر، مرضى ضعف عضلة القلب من تناول بعض الأدوية لتأثيرها الخطير على الصحة.

وقال النمر إن مرضى ضعف عضلة القلب عليهم الابتعاد عن مضادات الالتهابات غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين، واندوميثاسين.

كذلك يجب أن يبتعدوا عن بعض منظمات النبض: مثل فيرابامل، ديلتيازم، وبعض أدوية السكري مثل الاكتوس، وكذلك بعض أدوية كهرباء القلب مثل الفليكانايد.

أعراض ضعف عضلة القلب

وضعف عضلة القلب، هو مرض يتسبب في صعوبة ضخ الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى فشل القلب.

وهناك العديد من أعراض اعتلال عضلة القلب من بينها ما يلي:

انقطاع النفَس أثناء ممارسة النشاط أو حتى عند الراحة

تورُّم الساقين والكاحلين والقدمين

انتفاخ البطن نظرًا لتراكُم السوائل بها

السعال أثناء الاستلقاء

صعوبة الاستلقاء بوضع مستوٍ للنوم

الإرهاق

الشعور بسرعة ضربات القلب أو الخفقان أو رفرفة القلب

الشعور بعدم الراحة أو ضغط بالصدر

الشعور بالدوخة والدوار والإغماء

أشهر أسباب اعتلال عضلة القلب

وكان النمر، أشار في وقت سابق إلى أن أكثر الأسباب انتشارًا في العالم لضعف عضلة القلب، هو ارتفاع ضغط الدم.

وحذر النمر، من عدم التحكم في مستوى ضغط الدم؛ لافتًا إلى أنه من أهم مسببات جلطة الدماغ.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “تناول الأسبرين في بداية حدوث جلطة القلب يقلل نسبة الوفيات 15 -20 %”.

وأكمل: “حتى في الشخص الذي ليس لديه ضغط، من الممكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا أثناء معاناته من الألم، والتوتر، والغضب، والبكاء، والصراخ”.