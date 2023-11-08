قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

أصدر البنك المركزي السعودي يوم أمس تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، ضمن جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.​

الأقارب المشمولون في التعديلات

وبحسب التعديلات الجديدة فإن التغطية التأمينية تشمل ثلاثة فئات وهم:

ذوو القرابة.

السائق الخاص.

مكفولو المؤمن لهم.

توسيع التأمين الشامل

وقد شملت التعديلات الجديدة على قواعد التأمين الشامل إضافة تنص على توسيع مفهوم السائق ليشمل السائق المؤمن له والسائق من ذوي القرابة بالمؤمن له وتشمل ( الأم، الأب، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

أهداف التعديلات

وتهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.