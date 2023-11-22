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يُقدم مستوى لافتًا مع النصر والبرتغال

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب البرتغال هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة.

أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم برصيد 37 مساهمة مع النصر ومنتخب البرتغال في موسم 2023\ 2024.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وشارك كريستيانو رونالدو في 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا بهدف كل 64 دقيقة، وقام بـ120 تسديدة، بينهم 67 تسديدة على المرمى، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.79 درجة.

وينفرد كريستيانو رونالدو، بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدفًا، متفوقًا على نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ10 أهداف، كما يتصدر النجم البرتغالي قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

النصر في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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