مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم 300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2 المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟ التونسيون مهددون بالعطش فيصل بن فرحان: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل حساب المواطن: يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في 4 حالات
يُقدم الأسطورة كريستيانو رونالدو، مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ومنتخب البرتغال هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم برصيد 37 مساهمة مع النصر ومنتخب البرتغال في موسم 2023\ 2024.
وشارك كريستيانو رونالدو في 27 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليكون مساهمًا بهدف كل 64 دقيقة، وقام بـ120 تسديدة، بينهم 67 تسديدة على المرمى، ومنحته “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.79 درجة.
وينفرد كريستيانو رونالدو، بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدفًا، متفوقًا على نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صاحب الـ10 أهداف، كما يتصدر النجم البرتغالي قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ7 تمريرات حاسمة.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأخدود على ملعب “الأول بارك”، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.