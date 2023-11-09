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ضمن منافسات دوري روشن

كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة الوحدة

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

جاهزية كريستيانو رونالدو

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن كريستيانو رونالدو شارك في تدريبات النصر الجماعية اليوم، لتتأكد جاهزيته في مباراة الوحدة المقبلة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن مباراة النصر ضد الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث فضل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو إراحته بسبب الإرهاق.

ورفع كريستيانو رونالدو عدد مساهماته التهديفية إلى 18، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الـ12.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

مباراة الوحدة ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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