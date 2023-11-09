كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة الوحدة

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

جاهزية كريستيانو رونالدو

وأكد الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن كريستيانو رونالدو شارك في تدريبات النصر الجماعية اليوم، لتتأكد جاهزيته في مباراة الوحدة المقبلة.

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن مباراة النصر ضد الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث فضل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو إراحته بسبب الإرهاق.

ورفع كريستيانو رونالدو عدد مساهماته التهديفية إلى 18، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف بدوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الـ12.

مباراة الوحدة ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.