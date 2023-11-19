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بعد نهاية منافسات الجولة الـ13

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة مميزة بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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خطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار هذا الموسم، ليكون من أبرز لاعبي دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يتألق

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، عن أكثر اللاعبين تسديدًا منذ بداية دوري روشن السعودي، وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة القائمة بـ76 تسديدة.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

وترجم كريستيانو رونالدو عدد تسديداته الكبير، بتسجيل 13 هدفًا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، كما أنه الأكثر صناعة للأهداف، بعدما قدم 7 تمريرات حاسمة خلال الـ13 جولة الماضية.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 52 تسديدة، ويحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، ثم نجم الفيحاء، فاشيون ساكالا بـ48 تسديدة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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