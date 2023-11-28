كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قلق جماهير النصر، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الثلاثاء.

غياب كريستيانو رونالدو عن التدريبات

وأكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من أداء التدريبات اليوم، وسيخضع لفحوصات، من أجل التأكد من سلامته.

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.

واستضاف النصر، نظيره بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل العالمي في الصدارة.

النصر يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.