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بعد إصابته ضد بيرسبوليس

كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر
المواطن - فريق التحرير

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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قلق جماهير النصر، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الثلاثاء.

غياب كريستيانو رونالدو عن التدريبات

وأكد الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، قبل قليل، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن كريستيانو رونالدو لم يتمكن من أداء التدريبات اليوم، وسيخضع لفحوصات، من أجل التأكد من سلامته.

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حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وكان كريستيانو رونالدو قد شارك كأساسي في مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني بالأمس، قبل أن يتعرض لإصابة في الرقبة؛ ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 78، دون أن يجلس على مقاعد البدلاء.

واستضاف النصر، نظيره بيرسبوليس بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل العالمي في الصدارة.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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