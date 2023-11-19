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في تصفيات يورو 2024

كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة منتخب البرتغال ضد آيسلندا

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
كريستيانو رونالدو يقود تشكيلة منتخب البرتغال ضد آيسلندا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز عن تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة آيسلندا- بعد قليل- في تصفيات يورو 2024.

تشكيل منتخب البرتغال

وجاء تشكيل الفريق البرتغالي مكونًا من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، روبن دياز، جونتشالو إيناسيو، جواو كانسيلو، جواو بالينيا، أوتافيو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو”.

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تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة آيسلندا

وكان رونالدو حقق رقمين قياسيين، وذلك بعد فوز منتخب بلاده، على حساب منتخب ليشتنشتاين بثنائية دون رد، في تاسع جولات تصفيات يورو 2024.

وكان نجم نادي النصر سجل الهدف الأول في شباك ليشتنشتاين في الدقيقة الـ47 من عمر المباراة.

وحقق نجم نادي النصر رقمين قياسيين، وذلك بعد الفوز على ليشتنشتاين، الرقم الأول هو تسجيله لـ 128 هدفًا مع منتخب البرتغال، ليكون أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، كما أصبح قائد النصر أول لاعب يسجل 10 أهداف مع منتخب بلاده على المستوى الدولي في سن الـ38 عامًا.

 

 

 

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