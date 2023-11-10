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بعد نهاية عقده مع الفريق

كريستيان تيو يقترب من مغادرة الفتح

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
كريستيان تيو يقترب من مغادرة الفتح
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الإسباني كريستيان تيو، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال الفترة المقبلة.

كريستيان تيو يقترب من الرحيل

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن عقد كريستيان تيو مع الفتح؛ سينتهي في يونيو عام 2024، ويستعد للرحيل وخوض تحد جديد.

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وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن كريستيان تيو بدأ يُفكر في العروض المقدمة له مع وكيله، حيث ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

كريستيان تيو
تيو – المصدر @FatehClub

وكان نادي الفتح قد تعاقد مع كريستيان تيو في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع لوس أنجلوس الأمريكي، وبات من العناصر الرئيسية في تشكيلته، ولعب دورًا كبيرًا في نتائج النموذجي المميزة هذا الموسم.

ويلعب تيو، في مركز الجناح الأيسر، ومثل العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ برشلونة الذي انتقل إليه من إسبانيول، كما لعب في صفوف بورتو البرتغالي، فيورنتينا الإيطالي وريال بيتيس الإسباني.

كريستيان تيو
تيو – المصدر @SPL

الفتح بدوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الرياض بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الرياض إلى 12 نقطة في المركز الـ14.

الفتح
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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