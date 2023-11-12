كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ13

تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما الأعلى تقييمًا

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ومنحت كريم بنزيما أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام أبها.

وخطف كريم بنزيما الأنظار في مباراة الاتحاد ضد أبها التي حسمها العميد بنتيجة 4\2، حيث نجح في تسجيل هاتريك وصنع هدف، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، على ثاني أعلى تقييم خلف كريم بنزيما بـ9.8 درجات، ونال نجم الخليج، البرتغالي فابيو مارتينيز تقييمًا بـ9.2 درجات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.