أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص ماغديبورغ بطلًا لـ سوبر جلوب 2023 المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان
كشفت لقطات لحظات أسقط فيها رواد فضاء وكالة ناسا عن طريق الخطأ صندوق الأدوات الخاص بهم أثناء تجولهم حول محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن تكون المجموعة العائمة مرئية من الأرض.
قضت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة. لكن حقيبة طفت بعيدًا وتدور الآن حول الأرض، قبل عدة دقائق من المحطة الفضائية.
وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لقطات تم التقاطها بالكاميرا من قبل زميلهما الياباني ساتوشي فوروكاوا، الذي قام بتصوير الحقيبة عن طريق الخطأ أثناء التقاط صورة لجبل فوجي.
NASA astronauts accidentally dropped their toolbox during a walk around the International Space Station – and the floating kit could be visible from Earth.
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— Sky News (@SkyNews) November 12, 2023
وقالت ناسا: إن الأدوات ليست ضرورية لبقية عملية السير في الفضاء.
قام مركز التحكم في المهمة بتحليل مسار الحقيبة، وقرر أن خطر إعادة الاتصال بالمحطة كان منخفضًا، وأن الطاقم الموجود على متن الطائرة والمحطة الفضائية آمنان.
وتم تصنيف الحقيبة على أنها خردة فضائية، ومن المتوقع أن تعود إلى مدار الأرض في الأشهر المقبلة، ولكن من المحتمل أن تحترق أثناء ذلك.