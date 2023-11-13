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الوكالة الأمريكية ترد على المقطع المتداول

لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت لقطات لحظات أسقط فيها رواد فضاء وكالة ناسا عن طريق الخطأ صندوق الأدوات الخاص بهم أثناء تجولهم حول محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن تكون المجموعة العائمة مرئية من الأرض.

لحظات نادرة في الفضاء

قضت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة. لكن حقيبة طفت بعيدًا وتدور الآن حول الأرض، قبل عدة دقائق من المحطة الفضائية.

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وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لقطات تم التقاطها بالكاميرا من قبل زميلهما الياباني ساتوشي فوروكاوا، الذي قام بتصوير الحقيبة عن طريق الخطأ أثناء التقاط صورة لجبل فوجي.

رد ناسا على المقطع المتداول

وقالت ناسا: إن الأدوات ليست ضرورية لبقية عملية السير في الفضاء.

قام مركز التحكم في المهمة بتحليل مسار الحقيبة، وقرر أن خطر إعادة الاتصال بالمحطة كان منخفضًا، وأن الطاقم الموجود على متن الطائرة والمحطة الفضائية آمنان.

وتم تصنيف الحقيبة على أنها خردة فضائية، ومن المتوقع أن تعود إلى مدار الأرض في الأشهر المقبلة، ولكن من المحتمل أن تحترق أثناء ذلك.

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