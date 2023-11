لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء

كشفت لقطات لحظات أسقط فيها رواد فضاء وكالة ناسا عن طريق الخطأ صندوق الأدوات الخاص بهم أثناء تجولهم حول محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن تكون المجموعة العائمة مرئية من الأرض.

قضت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة. لكن حقيبة طفت بعيدًا وتدور الآن حول الأرض، قبل عدة دقائق من المحطة الفضائية.

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لقطات تم التقاطها بالكاميرا من قبل زميلهما الياباني ساتوشي فوروكاوا، الذي قام بتصوير الحقيبة عن طريق الخطأ أثناء التقاط صورة لجبل فوجي.

NASA astronauts accidentally dropped their toolbox during a walk around the International Space Station – and the floating kit could be visible from Earth.

Read more: https://t.co/o4QpJ668iP pic.twitter.com/OXxIUeugv2

— Sky News (@SkyNews) November 12, 2023