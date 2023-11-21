وقع الحادث حوالي الساعة 1:57 مساء، أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية بوينغ “بي-8 بوسيدون”، حيث انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع “هاواي نيوز ناو”.

وشوهدت الطائرة مغمورة جزئيًّا في المياه الضحلة، كما أظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع تويتر، عقب وقوع الحادث.

NEW: A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots runway, landing in Kaneohe Bay, Hawaii. The incident happened at 2 p.m. Hawaii Time, and the military aircraft is currently floating in the ocean. All nine people on board the aircraft survived and swam to the shore. The… pic.twitter.com/PTguegrDsw — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) November 21, 2023

عم وقوع ضحايا

وأكدت السلطات أن الطائرة كانت تقل 9 أشخاص على متنها وأنهم جميعا وصلوا إلى الشاطئ دون أن يصابوا بأذى.

وقال مسؤولون عسكريون: إن الطاقم كان يجري تدريبات روتينية في ذلك الوقت. وتوصف طائرة بوينغ “بي-8 بوسيدون” بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية.

سبب سقوط الطائرة

وقال خبير الطائرات بيتر فورمان: إن المدرج في كانيوهي أقصر، وربما لعب الطقس السيء والرياح دورًا أيضًا.

وقال فورمان: “من المحتمل أن الطيار لم يهبط بالطائرة في المكان الذي أراده بالضبط على المدرج.. من المحتمل أن يكون مزيجًا من كل هذه العوامل مجتمعة”.

وأفاد الموقع الإخباري بأن التحقيق في الحادث مستمر.

أهم مميزات طائرات بوينغ بي-8 بوسيدون

طائرة بوينغ “بي-8 بوسيدون” (Boeing P-8 Poseidon) هي طائرة عسكرية بحرية متعددة المهام تعتمد على طائرة الركاب بوينغ 737. تم تطويرها بواسطة بوينغ لصالح البحرية الأمريكية لتحل محل طائرات الاستطلاع البحري القديمة من طراز P-3 “أوريون”.

تتميز طائرة بوينغ P-8 بوسيدون بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة مثل الرصد والاستطلاع البحري، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الغواصات، والدعم الجوي للعمليات البحرية. تم تجهيز الطائرة بأنظمة متطورة للرادار والاستشعار البحري والإلكترونيات العسكرية، مما يمكّنها من رصد الأهداف تحت الماء وفوقها وفي الجو.

تستخدم بوينغ P-8 بوسيدون حول العالم من قبل العديد من الدول لتعزيز قدراتها البحرية والاستخباراتية. إنها طائرة إستراتيجية مهمة في تعزيز الأمن البحري ومراقبة المياه الإقليمية ومكافحة التهديدات البحرية.