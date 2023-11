وقع الحادث حوالي الساعة 1:57 مساء، أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية بوينغ “بي-8 بوسيدون”، حيث انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة قبالة سواحل هاواي، بحسب ما كشف موقع “هاواي نيوز ناو”.

وشوهدت الطائرة مغمورة جزئيًّا في المياه الضحلة، كما أظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع تويتر، عقب وقوع الحادث.

NEW: A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots runway, landing in Kaneohe Bay, Hawaii.

The incident happened at 2 p.m. Hawaii Time, and the military aircraft is currently floating in the ocean.

All nine people on board the aircraft survived and swam to the shore.

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) November 21, 2023