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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة
المواطن - واس

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عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم أولى قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإغاثية تحمل مساعدات إيوائية وغذائية متوجهة لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الحملة الشعبية

ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

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وتعد هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

 

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