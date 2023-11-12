لحظة عبور أولى القوافل الإغاثية السعودية منفذ رفح إلى قطاع غزة

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عبرت منفذ رفح الحدودي اليوم أولى قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإغاثية تحمل مساعدات إيوائية وغذائية متوجهة لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وتعد هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
عبور أولى القوافل الإغاثية لـ #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع #غزةhttps://t.co/AI0NpKu76P#الحملة_السعودية_لإغاثة_فلسطين pic.twitter.com/e3nEwtOj2l
— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) November 12, 2023