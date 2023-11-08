لقطات لهطول الأمطار على أحياء شمال الباحة دليلك إلى التعامل والوقاية من آلام الظهر معنى حالة الدفعة لا يوجد في حساب المواطن الكهرباء : تقسيط الفاتورة مرتين سنويًا فقط التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل
وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لهطول أمطار الخير على أحياء شمال منطقة الباحة، وتحديدًا على محفظة القرى.
وتشهد العديد من المناطق، حالة مطرية متوسطة غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.
امطار محافظة #القرى شمال #الباحه_الان
من خالد الزهراني pic.twitter.com/Mbp2TdrgXR
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 8, 2023
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 12- 30 كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.