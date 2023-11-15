لقطات مذهلة لجريان سيول وادي بحرة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي بحرة جنوب شرق جدة، بعد هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة جدة.
في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
#شاهد سيل وادي #بحره جنوب شرق #جدة
الأربعاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @barq_khmal pic.twitter.com/ajE11iTXJL
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 15, 2023
وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.