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بعد هطول الأمطار على جنوب شرق جدة

لقطات مذهلة لجريان سيول وادي بحرة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
لقطات مذهلة لجريان سيول وادي بحرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول وادي بحرة جنوب شرق جدة، بعد هطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة جدة.

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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حالة مطرية غزيرة على جدة

وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.

أمطار غزيرة وسيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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