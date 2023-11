لقطات مذهلة من حفل زفاف القرن بتكلفة 50 مليون دولار

أثار حفل زفاف أسطوري في باريس، ضجة حول العالم، بعد حجم البذخ والترف في طريقة احتفال العروسين بزفافهما الذي تم عبر عدة مراحل وعدة أماكن تاريخية مختلفة في باريس، لدرجة تخطيه حاجز الـ 50 مليون دولار.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعروس مادلين بروكواي Madelaine Brockway وصديقها جاكوب لاغرون، اللذين قررا الاحتفال بزفافهما بطريقة أسطورية في باريس، من خلال عدة أماكن تاريخية ومشهورة عالميًا، ويبدو أنه في خضم إقامة حفل الزفاف الأكثر فخامة لهذا العام، أثار الأمر استياء مجموعة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما قامت إحدى مستخدمي TikTok بتحميل مقطع فيديو يوضح كل ما تعرفه عن حفل الزفاف، غمرتها التعليقات التي تتكهن حول هوية بروكواي وما هو مصدر ثروتها المفترضة. وفي إشارة ذكية إلى حد ما لأولئك الذين يقضون وقتهم في البحث عنها، قررت العروسة التعليق على الفيديو الخاص بزفافها، فكتبت “أنا لا أحد”.

Oops Madelaine Brockway*

I’ve worked for people like this and at this level it’s almost like why? You don’t want to be rich and famous you want to be rich and anonymous.

You have all the money in the world and nobody knows who you are? You’ve won. Why ruin that? pic.twitter.com/Sy1fyZigy7

— Greg Baroth (@gbaroth) November 24, 2023