مارسيلو غالاردو يحدد أول صفقتين لنادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو حدد صفقتين للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مع اقترابه من تدريب العميد خلال الفترة المقبلة.

الصفقتان المطلوبتان من غالاردو

وقالت شبكة TNT Sports الأرجنتينية إن مارسيلو غالاردو يريد التعاقد مع الأرجنتيني إينزو بيريز نجم فريق بنفيكا البرتغالي السابق ولاعب نادي ريفر بليت الأرجنتيني الحالي، والكولومبي خوان كوينتيرو صانع ألعاب فريق راسينج كلوب الأرجنتيني.

ويرتبط بيريز بعقد مع نادي ريفر بليت ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، بينما يتواجد كوينتيرو مع فريق راسينج كلوب حتى نهاية عام 2026.

وأكدت تقارير، مساء الأربعاء الماضي، أن نادي الاتحاد دخل في محادثات متقدمة مع غالاردو، حيث قدمت الإدارة عرضًا ضخمًا، وأبدى المدرب الأرجنتيني موافقته على تولي المهمة.

ولم يسبق لأي مدرب أرجنتيني الفوز ببطولة قارية مع نادي الاتحاد، حيث خسر الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مع مدربه الأرجنتيني جابرييل كالديرون في نهائي عام 2009.

راتب مارسيلو غالاردو

عقدة عدم الفوز بأي بطولة قارية للمدرسة الأرجنتينية مع الاتحاد تثير قلق غالاردو الذي يتقاضى راتبًا سنويًا في الموسم يصل إلى 21 مليون يورو من إدارة أنمار الحائلي وفقًا لتقارير محلية.

المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 47 عامًا حقق خلال مسيرته 15 بطولة وهم ” بطولة الدوري الأوروجوياني مع فريق ناسيونال موسم 2011/2012″.

حقق 14 بطولة مع نادي ريفر بليت وهم ” الدوري الأرجنتيني عام 2021، كأس الأرجنتين 3 مرات أعوام 2016 و 2017 و 2018، كأس السوبر الأرجنتيني مرتين”.

بطولة رابطة دوري المحترفين في عام 2021، كأس كوبا ليبرتادورس مرتين، كأس سودا أمريكانا، كأس ريكوبا سودا أمريكانا، بطولة بنك سورجو.