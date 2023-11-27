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أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية

مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين
المواطن - فريق التحرير

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بعد أن تسبب انتشاره في حالة من القلق حول العالم، علقت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، على زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي سُجلت في الصين، والخوف العالمي من ظهور “مرض جديد”.

مرض جديد

وينظر العالم بعين القلق إلى الوضع الصحي في الصين، إذ كانت مدينة ووهان وسط البلاد مهد وباء كورونا أواخر عام 2019، وما سببه من تداعيات مدمرة على الوضع الصحي والاقتصادي لسنوات على مستوى العالم.

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وقالت القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تشهدها الصين حاليًّا “ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا”.

جراثيم

وأكدت المسؤولة في المنظمة أنه “لم يتم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في حالات الإصابة الحديثة”.

وأوضحت فان كيرخوف أن “زيادة حالات الأمراض ناتجة فيما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضًا كانوا يتجنبونها لمدة عامين، بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضت خلال جائحة كورونا”.

وأصبحت زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي، عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد.

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