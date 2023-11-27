مختص: تيك توك أخطر تطبيق على أطفالنا

حذر مستشار التسويق والإعلام الاجتماعي المهندس هاني رجب، من خطورة تطبيق تيك توك على الأطفال الصغار.

وقال هاني رجب إن “تيك توك” أخطر تطبيق على الأطفال، وتأثيره خطير جدا على الأبناء حتى سن المراهقة.

سرقة الوقت

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن تطبيق “تيك توك” يسرق الوقت بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمه أولاً.

أشياء كارثية

وتابع أن تطبيق “تيك توك”، من الممكن أن يدخل الطفل في محتوى آخر، في اليوتيوب مثلا جيمع الفيديوهات المختارة على عمرك وعلى سنك، أما ف تيك توك فالأشياء المقترحة كارثية”.