أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر مختص: تيك توك أخطر تطبيق على أطفالنا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين مهرجان الوليمة يحظى بإعجاب الزوار: تنوع اجتماعي ورحلة من الخيال كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول
حذر مستشار التسويق والإعلام الاجتماعي المهندس هاني رجب، من خطورة تطبيق تيك توك على الأطفال الصغار.
وقال هاني رجب إن “تيك توك” أخطر تطبيق على الأطفال، وتأثيره خطير جدا على الأبناء حتى سن المراهقة.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن تطبيق “تيك توك” يسرق الوقت بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمه أولاً.
وتابع أن تطبيق “تيك توك”، من الممكن أن يدخل الطفل في محتوى آخر، في اليوتيوب مثلا جيمع الفيديوهات المختارة على عمرك وعلى سنك، أما ف تيك توك فالأشياء المقترحة كارثية”.
فيديو | بثوث "التيك توك" تمتلئ بالمتاجرين بالدين ومستغلي حاجة الناس لمصالحهم الشخصية
تقرير سعد بن جريد#الراصد pic.twitter.com/PKkMIG49Py
— الراصد (@alraasd) November 22, 2023