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بعد تعيينه كمساعد أول لمانشيني

مسيرة يايا توريه تُحفز الجماهير قبل بدء مشواره مع الأخضر

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
مسيرة يايا توريه تُحفز الجماهير قبل بدء مشواره مع الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الإيفواري يايا توريه، لبدء مهمته رسميًا كمساعد أول للمدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني.

يايا توريه مساعدًا أول لمانشيني

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع يايا توريه صاحب الـ40 عامًا، بناءً على طلب مانشيني في ضمه ضمن طاقمه الفني للأخضر للفترة القادمة.

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وبدأ توريه مسيرته التدريبية قبل 4 أعوام، حيث عمل كمساعد مدرب في أولمبيك دونيتسك الأوكراني، أحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي، بجانب عمله كمدرب لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي.

يايا توريه ومانشيني
توريه ومانشيني

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويملك توريه مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات في فترة لعبه، حيث خاض 30 مباراة بقميص موناكو الفرنسي، 118 مواجهة مع برشلونة الإسباني، و316 لقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، و97 مباراة مع منتخب كوت ديفوار.

يايا توريه
توريه

وتوج توريه بالعديد من البطولات، ومنها؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإسباني لكرة القدم مرتين.

كما فاز يايا توريه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 3 مرات، ومثلهم في كأس رابطة المحترفين، وحصد كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

يايا توريه
توريه

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