معرض الثقافة السعودية في باريس يُبهر زواره بـ”المخطوطات الوطنية”

تصاعد عدد زوار “معرض الثقافة السعودية” في باريس من الفرنسيين والسائحين والمقيمين من مختلف الجنسيات عدا الطلبة والعاملين السعوديين في مختلف القطاعات حيث حظي جناح المخطوطات باهتمام استثنائي من الحضور بالمحتوى المتفرد التي تسلط الضوء على الإرث الإنساني الثقافي للمملكة وشبه الجزيرة العربية.

رواق المخطوطات

يتضمن رواق المخطوطات نسخة من القرآن الكريم من العام الخامس الهجري، ومؤلفاً طبياً عربياً يعود تاريخه إلى 580 هجريًّا لهبة الله بن زيد بن حسن بن أفرائيم، يتضمن أجوبة على أسئلة خاصة بالصحة.

إلى جانب قصائد وكتب نادرة من كتاب “النوادر في اللغة المسائية”، لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت، المقيدة بخط العالم أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، وكتاب آخر عن العلوم والأرقام لمحمد بن عبد النبي، فضلًا مخطوطات أخرى سلبت عقول الحاضرين من الزوار والباحثين والمهتمين بالتاريخ.

جلسات حوارية

الجدير بالذكر أن “معرض الثقافة السعودية” في باريس خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر الجاري، حيث يتضمّن جلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومعارض تفاعلية، ومعرضًا فوتوغرافيًا، وأجنحة تعريفية، وورشًا مصغرة، وذلك في أطر فنية تمثِّل الثقافة السعودية بمكوناتها الحديثة وقواها الناعمة.