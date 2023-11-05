وقفة احتجاجية لصحفيي رويترز بالقاهرة وتهديد بالإضراب معرض الثقافة السعودية في باريس يُبهر زواره بـ”المخطوطات الوطنية” هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه
تصاعد عدد زوار “معرض الثقافة السعودية” في باريس من الفرنسيين والسائحين والمقيمين من مختلف الجنسيات عدا الطلبة والعاملين السعوديين في مختلف القطاعات حيث حظي جناح المخطوطات باهتمام استثنائي من الحضور بالمحتوى المتفرد التي تسلط الضوء على الإرث الإنساني الثقافي للمملكة وشبه الجزيرة العربية.
يتضمن رواق المخطوطات نسخة من القرآن الكريم من العام الخامس الهجري، ومؤلفاً طبياً عربياً يعود تاريخه إلى 580 هجريًّا لهبة الله بن زيد بن حسن بن أفرائيم، يتضمن أجوبة على أسئلة خاصة بالصحة.
إلى جانب قصائد وكتب نادرة من كتاب “النوادر في اللغة المسائية”، لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت، المقيدة بخط العالم أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، وكتاب آخر عن العلوم والأرقام لمحمد بن عبد النبي، فضلًا مخطوطات أخرى سلبت عقول الحاضرين من الزوار والباحثين والمهتمين بالتاريخ.
الجدير بالذكر أن “معرض الثقافة السعودية” في باريس خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر الجاري، حيث يتضمّن جلسات حوارية، وأمسيات شعرية، ومعارض تفاعلية، ومعرضًا فوتوغرافيًا، وأجنحة تعريفية، وورشًا مصغرة، وذلك في أطر فنية تمثِّل الثقافة السعودية بمكوناتها الحديثة وقواها الناعمة.