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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة
المواطن - فريق التحرير

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 35 طناً.

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إغاثة الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- .

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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