مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته

كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر تجهيز مفاجأة للمدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك رغم انتشار أنباء تُفيد بتفكير إدارة اليونايتد في إقالته بسبب سوء النتائج في الفترة الحالية.

ويُعاني اليونايتد حاليًا على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد اليونايتد في المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بجانب احتلاله للمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعد مانشستر يونايتد لـ تين هاج

وكشفت تقارير إنجليزية أن مان يونايتد وعد تين هاج بالإبقاء عليه وعدم إقالته مع التجديد له حتى عام 2028.

وفي وقت سابق بحث أحد أندية دوري روشن عن ضم البرتغالي برونو فيرنانديز من اليونايتد.

وكانت تقارير كشفت أن النادي السعودي مهتم بضم برونو مقابل 90 مليون يورو، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاج لم يُرحب ببيع برونو خاصة أنه العنصر الأهم والأبرز في صفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية.

برونو فيرنانديز سجل هدفًا مع اليونايتد في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بينما سجل 3 أهداف مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها طلب التعاقد مع أحد لاعبي اليونايتد من قبل أحد أندية دوري روشن، حيث اهتم أحد الأندية بضم اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.