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بلغت 61.4 ملم في طريق الكر بالطائف

مكة المكرمة أعلى معدل هطول أمطار أمس بـ61.4 ملليمترًا

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
مكة المكرمة أعلى معدل هطول أمطار أمس بـ61.4 ملليمترًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار أمس؛ إذ بلغت (61.4) ملم في طريق الكر بالطائف، و(22.5) ملم في مطار الطائف.

أمطار مكة المكرمة

وبحسب تقريرٍ الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، عبر (89) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، سجّلت الهدا (4.2) ملم، ومتنزه سيسد (2.8) ملم، وقيا بالطائف (1.8) ملم، وعرفات (1.0) ملم، ومنى (1.7) ملم، والقعور بمحافظة الكامل (4.6) ملم.

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وفي منطقة القصيم سجلت البكيرية (51.5) ملم، وبريدة (49.0) ملم، وعنيزة (42.4) ملم، ورياض الخبراء (41.5) ملم، والشماسية (40.0) ملم، والبدائع (33.0) ملم، وأم حزم الشماسية (35.7) ملم، ومحطة القطار (26.2) ملم، والبطين ببريدة (23.0) ملم، وضرية (22.0) ملم، والفوارة (21.0) ملم، والنبهانية (20.0) ملم، ودخنة الرس (19.6) ملم، والمذنب (18.4) ملم، وعيون الجواء (18.0) ملم، والأسياح (16.7) ملم، والشقة العليا في بريدة (14.4) ملم.

أمطار الرياض

وفي الرياض، سجّلت محافظة الزلفي بالرياض (45.0) ملم، وعلقة الزلفي (43.0) ملم وروضة السبلة (28.5) ملم، والبطين الجنوبي (22.0) ملم. وفي المدينة المنورة سجّلت مهد الذهب (13.0) ملم، وسد بطحان (9.4) ملم، وفي المنطقة الشرقية سجل مطار الدمام (26.8) ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن (16.4) ملم، والسعيرة بحفر الباطن (9.0) ملم، وفي منطقة عسير سجّلت رجال ألمع (14.6) ملم، والشغف بأبها (1.2) ملم، وفي منطقة حائل سجّلت محطة القطار (29.2) ملم، والروضة (10.2) ملم، فيما سجّلت حزم الجلاميد بعرعر بمنطقة الحدود الشمالية (3.6) ملم، و(1.6) ملم في مطار رفحاء.

وسجّلت محافظة بيش بمنطقة جازان (19.6) ملم، وقيادة حرس الحدود بالمنطقة (2.4) ملم، وفي منطقة نجران سجلت النمصة بمحافظة بدر الجنوب (0.8) ملم.

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