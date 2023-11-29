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ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
المواطن - فريق التحرير

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يكسر ملف الرياض إكسبو 2030 كل الأرقام سواء على صعيد التأييد الدولي الكبير للسعودية أو على صعيد الفعاليات المرتقبة ومساحة الأجنحة والمعارض.

تأييد دولي واسع

وقد حصلت السعودية على 119 صوتًا من إجمالي أصوات الدول التي لها حق التصويت في الجمعية العمومية وهي 170 دولة ومن الجولة الأولى بنسبة تأييد غير مسبوقة، حيث حصل ملف إكسبو دبي 2020 على تأييد 116 صوتًا في الجولة الثالثة من التصويت، بينما حصل ملف أوساكا في اليابان عام 2025 على تأييد 92 صوتًا فقط وفي الجولة الثانية من التصويت أما ملف ميلان 2015 فقد حصل على 82 صوتًا فقط.

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ريادة السعودية

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

مليار زيارة افتراضية

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.

المشاركة في إكسبو 2030

كما يُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.

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