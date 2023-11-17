منتخب البرتغال يتجاوز ليختنشتاين بثنائية رونالدو وكانسيلو

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز “برازيل أوروبا” بهدفين دون رد.

فوز منتخب البرتغال

وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين بشكل سريع، حيث ضغط “برازيل أوروبا” منذ البداية أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 47، ليمنح الهدف أفضلية للاعبي منتخب بلاده، حيث ضغطوا بقوة، وأهدروا أكثر من فرصة.

ونجح جواو كانسيلو في تعزيز تقدم “برازيل أوروبا” بهدف ثان عند الدقيقة 57، لتستمر المحاولات، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولات اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بثنائية نظيفة.

ترتيب المجموعة في تصفيات “يورو 2024”

وعززت البرتغال تواجدها في صدارة المجموعات بتصفيات “يورو 2024“، بعدما رفعت رصيده إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، منتخب سلوفاكيا الوصيف بـ19 نقطة.