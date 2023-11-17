منتخب البرتغال يتجاوز ليختنشتاين بثنائية رونالدو وكانسيلو لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر بتصفيات كأس العالم توضيح من مساند بشأن استقدام العمالة من تايلاند منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية في تصفيات يورو 2024 فيوري وأوسيك وجهًا لوجه على لقب الوزن الثقيل بلا منازع وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات مواعيد الصرف لمستفيدي التأمينات فوز الإمارات وتعادل الأردن وخسارة صادمة للكويت بالتصفيات
انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز “برازيل أوروبا” بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد ليختنشتاين بشكل سريع، حيث ضغط “برازيل أوروبا” منذ البداية أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 47، ليمنح الهدف أفضلية للاعبي منتخب بلاده، حيث ضغطوا بقوة، وأهدروا أكثر من فرصة.
ونجح جواو كانسيلو في تعزيز تقدم “برازيل أوروبا” بهدف ثان عند الدقيقة 57، لتستمر المحاولات، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولات اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بثنائية نظيفة.
وعززت البرتغال تواجدها في صدارة المجموعات بتصفيات “يورو 2024“، بعدما رفعت رصيده إلى 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية، وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين، منتخب سلوفاكيا الوصيف بـ19 نقطة.