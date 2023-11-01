Icon

منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي Icon ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض Icon ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي Icon موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا Icon 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 Icon إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق Icon أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن Icon خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين Icon ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي Icon WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
حصاد اليوم
استُلهمت الأعمال المعروضة من قلب الحياة البرية

منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شكلت منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، مكانًا جديدًا لأبرز المنحوتات والمجسمات الفنية العالمية، حيث مُنحت مساحة مميزة في منطقة البوليفارد، لعرض تلك الإبداعات أمام زوار الموسم.

قلب الحياة البرية

واستُلهمت الأعمال الفنية المعروضة من قلب الحياة البرية، حيث جسّدت صورًا حية للفيل والكنغر، ووُضعت في مستوى متوازٍ مع مقاعد منطقة جاردن، بما يتيح للزوار مجالسة تلك الأعمال والتقاط الصور معها، فضلا عن استكشاف تفاصيل النحت، ومعرفة مجموعة من التفاصيل المتعلقة بتلك المجسمات التي تهدف للحفاظ على الحياة البرية.

قد يهمّك أيضاً
فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي!

الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي

الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي

مرح وكلاسيكية

وتقدم تلك الأعمال الفنية أفكارًا تدمج بين المجسمات الإبداعية وعناصر المرح والأسلوب الكلاسيكي في النحت، مما يسهم في إعطاء الزوار لمحة عن تفاصيل هذا الفن المميز، والجهود التي تبذل في أماكن عديدة من العالم لدعم الكائنات المهددة بالانقراض، مثل: وحيد القرن، والغوريلا.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم