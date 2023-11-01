منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي

شكلت منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، مكانًا جديدًا لأبرز المنحوتات والمجسمات الفنية العالمية، حيث مُنحت مساحة مميزة في منطقة البوليفارد، لعرض تلك الإبداعات أمام زوار الموسم.

قلب الحياة البرية

واستُلهمت الأعمال الفنية المعروضة من قلب الحياة البرية، حيث جسّدت صورًا حية للفيل والكنغر، ووُضعت في مستوى متوازٍ مع مقاعد منطقة جاردن، بما يتيح للزوار مجالسة تلك الأعمال والتقاط الصور معها، فضلا عن استكشاف تفاصيل النحت، ومعرفة مجموعة من التفاصيل المتعلقة بتلك المجسمات التي تهدف للحفاظ على الحياة البرية.

مرح وكلاسيكية

وتقدم تلك الأعمال الفنية أفكارًا تدمج بين المجسمات الإبداعية وعناصر المرح والأسلوب الكلاسيكي في النحت، مما يسهم في إعطاء الزوار لمحة عن تفاصيل هذا الفن المميز، والجهود التي تبذل في أماكن عديدة من العالم لدعم الكائنات المهددة بالانقراض، مثل: وحيد القرن، والغوريلا.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.