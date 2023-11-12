Icon

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد Icon الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد Icon أمطار غزيرة اعتبارًا من الغد والدفاع المدني يحذر من التجمعات المائية Icon سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر Icon منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية Icon التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي Icon 5 أرقام قياسية لـ النصر بعد فوزه على الوحدة Icon 100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها Icon هل يتضرر النصر من مشاركة تاليسكا أمام الوحدة ؟ Icon موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة بلدي إمكانية الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية للجنسين عبر موقع المنصة وتطبيق بلدي.

وقالت المنصة : يمكنك الآن تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية مع تصريح تقديم الخدمات المنزلية عبر منصة وتطبيق بلدي.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم

المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح

المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح

تطبيق بلدي

ويوفر تطبيق بلدي العديد من الخدمات التي يمكن من خلالها رفع البلاغات وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات والعديد من الخدمات، كما يمكن الاستفادة من مزايا المحفظة الرقمية وإدارة الرخص وحجز المواعيد الإلكترونية.

منصة بلدي

وتقدم بلدي عبر المنصة والتطبيق العدد من الخدمات من بينها ما يلي:
  • إصدار شهادة صحية
  • تجديد الشهادة الصحية
  • إصدار رخصة بناء
  • نقل ملكية رخصة البناء
  • إصدار رخصة تسوير أراضي فضاء
  • طلب تنسيق حفريات متعددة
  • طباعة شهادة دفن
  • تجديد رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل
  • الاستعلام عن حالة طلب شهادة صحية
ويمكن الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد أبشر، واختيار الخدمة المطلوبة والاطلاع على الشروط والضوابط المنظمة ثم تقديم طلب الحصول على الخدمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي
الرياضة

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد...

الرياضة
حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13...

آخر الاخبار
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الرياضة

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3...

الرياضة
الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم عبر تمهير
حصاد اليوم

الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم...

حصاد اليوم
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung

تكنولوجيا
الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل
آخر الاخبار

الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل

آخر الاخبار
باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر!
غرائب

باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب...

غرائب
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن
الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

الرياضة