منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية

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أعلنت منصة بلدي إمكانية الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية للجنسين عبر موقع المنصة وتطبيق بلدي.
وقالت المنصة : يمكنك الآن تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية مع تصريح تقديم الخدمات المنزلية عبر منصة وتطبيق بلدي.
ويوفر تطبيق بلدي العديد من الخدمات التي يمكن من خلالها رفع البلاغات وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات والعديد من الخدمات، كما يمكن الاستفادة من مزايا المحفظة الرقمية وإدارة الرخص وحجز المواعيد الإلكترونية.