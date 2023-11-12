منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية

أعلنت منصة بلدي إمكانية الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية للجنسين عبر موقع المنصة وتطبيق بلدي.

وقالت المنصة : يمكنك الآن تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية مع تصريح تقديم الخدمات المنزلية عبر منصة وتطبيق بلدي.

تطبيق بلدي

ويوفر تطبيق بلدي العديد من الخدمات التي يمكن من خلالها رفع البلاغات وتقديم الاعتراضات، ومتابعة الطلبات والعديد من الخدمات، كما يمكن الاستفادة من مزايا المحفظة الرقمية وإدارة الرخص وحجز المواعيد الإلكترونية.

منصة بلدي وتقدم بلدي عبر المنصة والتطبيق العدد من الخدمات من بينها ما يلي: إصدار شهادة صحية

تجديد الشهادة الصحية

إصدار رخصة بناء

نقل ملكية رخصة البناء

إصدار رخصة تسوير أراضي فضاء

طلب تنسيق حفريات متعددة

طباعة شهادة دفن

تجديد رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل

الاستعلام عن حالة طلب شهادة صحية