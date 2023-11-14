موسم الرياض يتيح لزواره التنقل بين دروب بلاد الشام العتيقة

تمثل منطقة بلاد الشام في بوليفارد وورلد واحدة من أبرز معالم موسم الرياض هذا العام، حيث تعد إحدى أهم الثقافات العالمية من بين 14 منطقة تحاكي كل واحدة منها ثقافة وحضارة عالمية شهيرة.

ويتجلى التراث الشامي بكافة أشكاله في المنطقة من خلال الأسواق والأبواب والطرقات، حيث تغري الزوار بنفحات من الأصالة التي تترجمها زوايا 80 متجرًا مخصصة لبيع الملابس والإكسسوارات والهدايا التي تروي قصة الشام وحكايات الأقدمين بكل تفاصيلها في المنطقة التي تحضر لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

دروب بلاد الشام العتيقة

وبعيدًا عن نمطية المعاصرة تمثل منطقة بلاد الشام وجهًا للتكامل الترفيهي في بوليفارد وورلد التي جمعت بين حديث العالم وقديمه عبر استحضار الموروث الثقافي لحارات بلاد الشام التي تأخذ طرقاتها الزوار إلى مراحل بعيدة من تاريخ الإنسان، كما تعد ملاذًا لمحبي الأجواء الشامية ومذاقاتها المتنوعة، لا سيما في المطعم الشامي الذي يتيح للزوار تجربة فريدة في الاستمتاع بأصناف الأطعمة الشامية المتنوعة.



ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: .http://onelink.to/wbkapp