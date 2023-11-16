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ضمن فعالياته المتنوعة

موسم الرياض يقدم تجربة تناول القهوة برفقة القطط

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
موسم الرياض يقدم تجربة تناول القهوة برفقة القطط
المواطن - فريق التحرير

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على رغم من كون القهوة على اختلاف أنواعها، تعد مشروبًا أساسيًّا لمعظم الأشخاص في جميع الأوقات، إلا أن فعاليات منطقة بوليفارد سيتي تعمل على تقديمها ضمن تجارب ترفيهية فريدة لزوار موسم الرياض، وذلك من خلال تجربة “مياوز أند مقز” إحدى الفعاليات التفاعلية التي توفر نزهة ممتعة لهواة القطط والمهتمين في استكشافها إلى جانب احتساء القهوة برفقتها.

55 قطة

ويضم “مياوز أند مقز” نحو 55 قطة تتنوع في فصائلها بين 13 نوعًا، حيث تجذب بعض القطط الانتباه لغرابة شكلها وجمال تفاعلها مع الزوار من بينهم الأطفال الذين يستمتعون بملاعبتها والتعرف إليها، حيث لا تتجاوز أعمار القطط الـ 9 أشهر لتكون أكثر ألفة معهم ومع عائلاتهم.

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وينقسم مقهى القطط إلى قسمين: إذ يتيح القسم الأول تجربة الاستمتاع بتأمل القطط وهي تتجول بكل أريحية ومتعة في المكان، والقسم الآخر مخصص للمقهى في منطقة القطط، إذ يستمتع الزوار في هذه التجربة القادمة من اليابان والتي تناسب أصحاب القطط وعشاقها والمهتمين في عوالمها.

كوادر مدربة

وتتميز تجربة “مياوز أند مقز” بوجود كوادر مدربة للمحافظة على القطط وتوفير الرعاية الصحية لها، لتصبح أكثر استعدادًا لملاقاة الزوار في أجواء ترفيهية رائعة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر غابة البوليفارد عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

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